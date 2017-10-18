كرم سعادة الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بإلادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الفرقة الكشفية بثانوية الرضوان بشرق الرياض بمناسبة حصولهم على المركز الأول في مسابقة التميز الكشفي على مستوى منطقة الرياض بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعادة الأستاذ سعيد الزهراني ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية سعادة الأستاذ عبدالله العنزي ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ محمد القبلان ومشرف النشاط الطلابي الأستاذ طلال العنزي وقائد المدرسة الأستاذ ركاد الشمري وجمع من القادة الكشفيين .
وقد تخلل الحفل كلمة لقائد الفرقة الكشفية الأستاذ بدر الفريدي عرض فيها جهود الفرقة الكشفية بالسنوات الماضية من خلال مشاركتهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وخدمة المعتمرين وبرامجهم الأخرى التي تخدم الدين والوطن .
ثم شاهد الحميع عرضًا مرئيًا لمنجزات الفرقة الكشفية ومسرحية تعالج الفكر الدخيل على أبناء الوطن الغالي ..
وعبر “الزهراني ” في كلمته عن أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية ومنها النشاط الكشفي لكونه يساعد على تنمية روح القيادة وتعميق مفهوم المواطنة الصالحة .. وذلك من خلال الأماكن التي يخيم فيها الكشاف والخدمات التي يقدمها لتلك المناطق .. بالإضافة إلى تحية العلم الصباحية والتي تعبر عن الولاء للوطن كما يساهم في تنمية الاتجاهات الإيجابية .. مثل حب العمل اليدوي ، والنظام ، واحترام الاخرين ، ومساعدة الغير ، الإيثار .. وتعود الكشاف على الاعتماد على نفسه وتنمي لياقته البدنية والصحية من خلال الرحلات الخلوية.
وفي ختام حديثه شكر جميع منسوبي المدرسة لما شاهده من برامج إثرائية ولما تقدمه الفرقة الكشفية بالمدرسة من خدمات لتنمية وخدمة المجتمع .
من جهته أشاد ” أبوعباة ” بالجهود التي تبذلها الفرق الكشفية بالمدارس وقسم النشاط الكشفي بالإدارة للرقي بالعملية التربوية والتعليمية ..
وبارك لكشافة الرضوان تحقيقها للتميز الكشفي مقدمًا الشكر لقائد المدرسة وللقائد الكشفي وجميع منسوبي المدرسة.
ثم قلد الكشافين وسام التميز والتقطت الصور التذكارية نهاية الحفل.