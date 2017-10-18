أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الإشراف التربوي أسماء المعلمين المرشحين لدخول الاختبارات التحريرية لشغل المقاعد الإشرافية والبالغ عددهم “63” معلماً حيث سيعقد الاختبار التحريري غدا الخميس عند تمام التاسعة صباحا في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأنشطة في المعسكر الكشفي. وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم تبوك د سلطان طخطيخ العنزي على أن التقديم على مجالات الإشراف يأتي حرصاً من الإدارة لسد احتياج إدارة الإشراف والإدارات الأخرى بمشرفين من شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1438/ 1439هـ في مختلف المواد والمجالات ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح للتشكيلات الإشرافية مشيرا إلى أن الاختبار المحدد سيكون في التخصص لمرشحي إشراف المواد وفي المجال الإشرافي فقط لبقية المرشحين وبلغ عدد التخصصات و المجالات الإشرافية المتاحة للترشيح “19” تخصصاً و مجالاً فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن نتائج المرشحين المجتازين الاختبارات التحريرية استعدادا لدخول المقابلات الشخصية.
تعليم تبوك يجري اختبارات ترشيح التشكيلات المدرسية
تعليم تبوك يجري اختبارات ترشيح التشكيلات المدرسية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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