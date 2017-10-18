عقد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اجتماعًا بمديري ومديرات مكاتب التعليم بمنطقة الرياض بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي للبنين الأستاذ خالد الدوسري ومديرة الإشراف التربوي للبنات الأستاذة ريم الراشد وأمين إدارات التعليم الأستاذ ورثان الورثان .
وخلال الاجتماع أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي على ما يحظى به التعليم من دعم كبير من ولاة الأمر حفظهم الله وما تحظى به إدارة تعليم الرياض من دعم خاص من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ومن توجيه جميع القطاعات لخدمة التعليم .
واوضح ” الوهيبي ” أن التعليم مجال عطاء وبناء تنهض به الأمم وأن الوطن يمر بنقلة حضارية نوعية ويسير في اتجاه من التطوير واختصار المسافات من خلال خطى واضحة لرؤية وطنية طموحة تمازج بين المحافظ على القيم والثوابت الشرعية وبين متطلبات العصر وتطوراته والأخذ بأسباب التقدم مشيرا إلى أن التعليم هو الأداة التي تصنع وتبني جيل المستقبل ليؤدوا دورهم في تنمية الوطن مؤكدًا أننا في تعليم الرياض سنظل داعمين لكافة الجهود الوصول إلى ما تطمح اليها بلادنا .
وبين ” الوهيبي ” أهمية دور مكاتب التعليم التي تؤدي دور الوسيط بين إدارة التعليم والمدارس لافتا إلى أن مديري المكاتب مرآة الإدارة وخير ممثلين لها في الميدان التربوي .
وأكد على إيلاء قادة المدارس والمعلمين والطلاب الرعاية والاهتمام وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم ومعالجة مشكلاتهم ودعمهم وبذل كافة الجهود لهم وفق الامكانات المتاحة .
وشدد على أن دور الإشراف التربوي الرئيسي يكمن في العمل الميداني لمعرفة ما يدور في البيئة المدرسية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للوقوف على الاحتياجات ومعالجة المشكلات وتقديم الدعم اللازم مما يكون له الأثر الايجابي على العلمية التعليمية .
وكشف ” الوهيبي” أن الإدارة بصدد مراجعة صلاحيات مديري المكاتب للعمل على تحقيق الدور التكاملي بينها وبين إدارة التعليم في دورها المركزي, بما يمنح مديري المكاتب مزيدًا من المرونة في ممارسة عملهم وأداء دورهم بفاعلية وفق المسؤوليات المناطة بهم وفي إطار عام من التنظيم , مشيرًا إلى أنه ذلك سيتم عقد لقاءات ورش عمل للخروج بصيغة محددة للإجراءات والصلاحيات التي يحتاجها مديرو المكاتب والتي تساعدهم على أداء عملهم .
وأكد في ختام الاجتماع على أن الإدارة ترحب بالنقد والتوجيه والرأي الذي يسهم في تطوير ودعم العملية التعليمية , متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .