بدأت الثانوية الثالثة بتبوك بتفعيل برنامج ” رفق ” وذلك بقيادة الأستاذة فاطمة الأسمري وإعداد المرشدة الطلابية خلود محمود أبوهاشم وحضور المشرفة الإدارية الأستاذة لطيفه السنيد و مشرفة التوجيه والأرشاد الأستاذة غرسه الشهري ويهدف البرنامج إلى الجوانب المعرفية والوقائية والعلاجية .ويستمر طوال العام الدراسي وتتكامل فيه المنظومة التعليمية داخل المدرسة بهدف إيجاد بيئة آمنه ومعززة للسلوك الإيجابي . وفي نهاية البرنامج أبدت المشرفتان التربويتان شكرهما على الجهد المبذول متمنيين للقائمين على البرنامج عاماً حافلاً بالنجاح والتميز .
جدير بالذكر أن وزارة التعليم متمثلة في الإداره العامه للتوجيه والإرشاد تؤكد على تنفيذ برنامج رفق الأرشادي والذي يهدف لخفض العنف في مدارس التعليم العام وبكافة المراحل الدراسية .
الثانوية الثالثة بتبوك تنفذ برنامج ” رفق “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
بدأت الثانوية الثالثة بتبوك بتفعيل برنامج ” رفق ” وذلك بقيادة الأستاذة فاطمة الأسمري وإعداد المرشدة الطلابية خلود محمود أبوهاشم وحضور المشرفة الإدارية الأستاذة لطيفه السنيد و مشرفة التوجيه والأرشاد الأستاذة غرسه الشهري ويهدف البرنامج إلى الجوانب المعرفية والوقائية والعلاجية .ويستمر طوال العام الدراسي وتتكامل فيه المنظومة التعليمية داخل المدرسة بهدف إيجاد بيئة آمنه ومعززة للسلوك الإيجابي . وفي نهاية البرنامج أبدت المشرفتان التربويتان شكرهما على الجهد المبذول متمنيين للقائمين على البرنامج عاماً حافلاً بالنجاح والتميز .
بدأت الثانوية الثالثة بتبوك بتفعيل برنامج ” رفق ” وذلك بقيادة الأستاذة فاطمة الأسمري وإعداد المرشدة الطلابية خلود محمود أبوهاشم وحضور المشرفة الإدارية الأستاذة لطيفه السنيد و مشرفة التوجيه والأرشاد الأستاذة غرسه الشهري ويهدف البرنامج إلى الجوانب المعرفية والوقائية والعلاجية .ويستمر طوال العام الدراسي وتتكامل فيه المنظومة التعليمية داخل المدرسة بهدف إيجاد بيئة آمنه ومعززة للسلوك الإيجابي . وفي نهاية البرنامج أبدت المشرفتان التربويتان شكرهما على الجهد المبذول متمنيين للقائمين على البرنامج عاماً حافلاً بالنجاح والتميز .
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