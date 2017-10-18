أكد مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي على أهمية التوعية والغذاء الصحي , ومتابعة ما يقدم للطلاب والطالبات من وجبات داخل المقصف المدرسي وفق الاشتراطات الصحية …
جاء ذلك خلال لقائه بطلاب البرنامج التدريبي لطلاب كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة أم القرى المتدربين في مدارس تعليم مكة خلال الفصل الدراسي الحالي برفقة عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الدكتور وهيب بن دخيل الله الحربي .
وقال المدخلي إن إدارة التعليم ومن منطلق اهتمامها بصحة طلابها ومنسوبيها والتي تعد من ضمن الأولويات فقد أتاحت الفرصة لطلاب الكلية لتلقي التدريب في المدارس , وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية , ومشاركة المدارس في تفعيل أنشطتها وأدوارها الصحية , بالتعاون مع الزملاء في الميدان التعليمي , متطلعاً إلى الاستفادة من خدماتهم بحكم تخصصهم الدقيق .
وأشار إلى أهمية الدور الملقى على عاتق المتدربين في استشعار المسؤولية وتوظيف وتسخير إمكانياتهم والاستفادة مما درسوه نظرياً بتطبيقه عملياً على كافة مرافق المدارس , وموصياً إياهم بإيجاد الأفكار الخلاقة والمبدعة , للتغلب على كثير من المعوقات والسلبيات التي قد يجدونها بما يخدم صحة أبنائنا وبناتنا في المدارس .
من جهته أبان مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي بأن الطلاب المتدربين قد انتظموا في البرنامج التدريبي المعد لهم, وكذلك الطالبات, وذلك لإفادة المدارس بما يتوفر لديهم من رصيد ومخزون علمي , وللاستفادة من إمكانيات وخبرات المرشدين والمرشدات الصحيين , ومساعدتهم في تنفيذ البرامج الصحية والتوعوية , ومتابعة الصحة العامة في كافة مرافق المدرسة , بالإضافة إلى سلامة الغذاء في المقاصف المدرسية ..