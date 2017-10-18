نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27/1/1439 اللقاء الأول برائدات النشاط بعنوان “ساعة النشاط بين التجديد والتطوير”، بهدف توضيح آلية تطبيق ساعة النشاط في مدارس مكة المكرمة، وذلك بقاعة الملك فهد- رحمه الله- بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بحضور 500 من مشرفات ورائدات النشاط بجميع مراحل التعليم العام بمدارس مكة المكرمة.
واستهل اللقاء بالنشيد الوطني ، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، تلاها نشيد ترحيبي امتزج بالمجس الفلكلوري الحجازي من آداء الطالبة عواطف السرحان من المدرسة المتوسطة تحفيظ القرآن 11.
وقالت راعية اللقاء مساعدة مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي في كلمتها: أن ساعة النشاط غير الصفية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم وأعدت لها الخطط والبرامج الهادفة والمتنوعة ضمن الزمن المعتمد للدوام الرسمي، تهدف إلى تحقيق إستراتيجية التكامل العلمي والمعرفي والمهاري والثقافي الواعي من خلال بناء وصقل شخصيات الطالبات وتنمية القيم الرئيسة والمهارات الحياتية لديهن “في كافة مجالات النشاط وكل ما يرسخ الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن” بما يحقق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 للملكة.
وأكدت الغامدي، على ضرورة إشراك الطالبات في هذه الأنشطة بكل مرونة وفقا لميولهن ورغباتهن وتحويل هذه الساعات لبيئة جاذبة محببة خلاقة للطالبات تمكنهن من الإبداع وإثراء خبراتهن وإكسابهن مهارات وتجارب ميدانية معرفية تعود عليهن وعلى المجتمع بالنفع.
ثم ألقت مديرة إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جميلة القليطي، كلمة حثت فيه%D