نفذت مدرسة أبي موسى الأشعري ببريدة أمس الثلاثاء لقاء مفتوحا مع إدارة المدرسة وطلابهابساعة النشاط بدأت بعرض لائحة تنظيم السلوك والمواظبة وتفعيل اليوم العالمي للغذاء الصحي وتوزيع مهام الطلاب الإذاعي والكشفي والرياضي والثقافي والإجتماعي والاستماع لمقترحات الطلاب عقب اللقاء قام قائد المدرسة الاستاذ فتال خلف الأسلمي بشكر الطلاب على الحرص والمتابعة كما شكر وكلاء المدرسة وجميع المعلمين وأمين المصادر ورائد النشاط على ما بذلوا لأبنائهم الطلاب في سبيل إيصال المعلومة بأفضل الطرق .
مدرسة أبي موسى الأشعري ببريدة تنظم لقاء مفتوحا لطلابها عن ساعة النشاط
مدرسة أبي موسى الأشعري ببريدة تنظم لقاء مفتوحا لطلابها عن ساعة النشاط
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
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