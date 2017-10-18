كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، قادة المدارس المتقاعدين في محافظة أحد رفيدة ، وذلك على هامش لقاء القادة في المحافظة ، فيما شمل التكريم كلا من الاستاذ / منيع مبارك آل راقع ، أحمد علي الشريف ، والاستاذ/ سعيد ناصر آل مريط ، والاستاذ/ محمد بن سعيد آل سعرة ،والاستاذ/ محمد بن سعد آل قوت ، والاستاذ/ محمد بن مشبب آل زهر ، والاستاذ/ عبدالله منصور آل بن علي ،والاستاذ/ سعد محمد بن حمود ، والاستاذ/ مسعود بن محمد القحطاني .
تكريم قادة المدارس المتقاعدين في أحد رفيدة
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