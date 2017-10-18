نقل مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان شكر سمو أمير منطقة القصيم في خطاب وجهه الأسبوع الماضي إلى مدير تعليم محافظة الرس؛ شاكراً سموه ما قامت به إدارة التعليم بمحافظة الرس من جهود ملموسة في الميدان التربوي، مما كان لها الأثر الكبير على سير العمل والتهيئة المناسبة وارتفاع نسب الحضور مع بداية العام الدراسي 1438-1439هـ.
وجاء في سياق الخطاب “حينما يأتي الشكر من أهله تسمو النفس وتزداد الدافعية وتتعاظم، ولا يجد المرء بداً من بذل المزيد للوصول إلى واقع مشرف، يواكب حسن الظن بنا جميعاً كقادة عمل تربوي وتعليمي بالمنطقة”.
فيما أضيف بفقرة تالية “لقد تلقينا ببالغ السرور خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم رقم 334 وتاريخ 5/1/1439هـ المتضمن شكره لنا ولكم على ما تم بذله من جهود وأعمال مستمرة لتهيئة الظروف والجو المناسب لبداية العام الدراسي، والتي تكفل بإذن الله إنجاح العملية التعليمية والتربوية بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا، مع تقدير سموه لحرصكم ومتابعتكم لذلك، وأمنيته للجميع بدوام التوفيق والسداد.
سمو أمير منطقة القصيم يشكر منسوبي التعليم
صحيفة التعليم الالكترونية : القصيم
نقل مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان شكر سمو أمير منطقة القصيم في خطاب وجهه الأسبوع الماضي إلى مدير تعليم محافظة الرس؛ شاكراً سموه ما قامت به إدارة التعليم بمحافظة الرس من جهود ملموسة في الميدان التربوي، مما كان لها الأثر الكبير على سير العمل والتهيئة المناسبة وارتفاع نسب الحضور مع بداية العام الدراسي 1438-1439هـ.
نقل مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان شكر سمو أمير منطقة القصيم في خطاب وجهه الأسبوع الماضي إلى مدير تعليم محافظة الرس؛ شاكراً سموه ما قامت به إدارة التعليم بمحافظة الرس من جهود ملموسة في الميدان التربوي، مما كان لها الأثر الكبير على سير العمل والتهيئة المناسبة وارتفاع نسب الحضور مع بداية العام الدراسي 1438-1439هـ.
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