أعلنت إدارة التوجيه والإرشاد للبنات بتعليم نجران نتائج مسابقة ( شكرًا معلمتي ) للعام الدراسي 1438-1439هـ ، وقد حصلت على المركز الأول الطالبة ريماس خالد من الابتدائية العاشرة ، والمركز الثاني فرح المقبول من الابتدائية 27 ، والمركز الثالث ألين الوادعي من المتوسطة 19 ، والمركز الرابع جوان حسين من ابتدائية اللجم ، والمركز الخامس خديجة جابر من ثانوية الجربة (مقررات ) ، وذكرت مساعدة الشؤون التعليمية – بنات سراء ال مثيب الشهراني بأنه تم تكريم الطالبات الفائزات بمبالغ مالية وشهادات شكر وتقدير متمنية أن يكون الفوز والتقدم حليف الجميع في المسابقات القادمة .
توجيه نجران يعلن عن نتائج مسابقة ” شكرًا معلمتي “
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