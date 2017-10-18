رعى مدير تعليم الزلفي بالإنابة الأستاذ حمد الناصر بحضور مشرف عام النشاط الاجتماعي بالوزارة الأستاذ عبدالله القرني وعدد من المسؤولين بالتعليم صباح اليوم الثلاثاء المباراة الختامية في كرة الطائرة بين فريقي تعليم الرياض وتعليم البكيرية وذلك ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة الطائرة والتي تستضيفها إدارة تعليم الزلفي ممثلة بالنشاط الطلابي.
وفي الحفل الختامي للبطولة توّج الناصر فريق تعليم الرياض بكأس المركز الأول إثر فوزه على فريق تعليم البكيرية بثلاثة أشواط لصفر، فيما حصل تعليم البكيرية على المركز الثاني ليتأهل فريق الرياض للتصفيات النهائية والتي ستقام لاحقاً وتستضيفها إدارة تعليم الشرقية.