أقامت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع برنامجاً تدريبياً في مركز التدريب التربوي بعنوان ( تهيئة المدارس التى قامت شراكات تدعم تعلم الطالب )
ويستهدف البرنامج قادة المدارس ورواد الشراكة وعدداً من التربويين وقدمه الاستاذ : بدر العايد مدير وحدة الشراكة والاستاذ : أحمد الجدعي مشرف التدريب التربوي وتناول البرنامج التعريف بالشركات المجتمعية ودور المدرسة وآلية بناء الخطة للبرامج ذات الصلة.
برامج تدريبية للشراكة المجتمعية بتعليم الرس
برامج تدريبية للشراكة المجتمعية بتعليم الرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
أقامت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع برنامجاً تدريبياً في مركز التدريب التربوي بعنوان ( تهيئة المدارس التى قامت شراكات تدعم تعلم الطالب )
أقامت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع برنامجاً تدريبياً في مركز التدريب التربوي بعنوان ( تهيئة المدارس التى قامت شراكات تدعم تعلم الطالب )
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