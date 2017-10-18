حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على تذكرة افتراضية في وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا) .
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط وبرامج مركز عسير العلمي ، الرامية إلى تنمية قدرات الطلاب ، لاسيما في المجالات العلمية ، فيما أكد مدير مركز عسير العلمي الأستاذ سفر البريدي ، أن مركبة الفضاء (Orion) ستقوم برحلة إلى كوكب المريخ مطلع مايو 2018م ، فيما حددت وكالة ” ناسا ” الأول من نوفمبر 2017 م ، موعدا نهائيا للتسجيل .
وأشار البريدي إلى أن المركز قدم الدعوة للطلاب والطالبات وحثهم على المشاركة لدراسة وفهم الكوكب الأحمر ، وحصولهم على أحدث البيانات التي تنشرها وكالة الفضاء الأمريكية ، وستتيح ” ناسا ” للأشخاص الذين يسجلون أسماءهم تذكرة سفر مجانية ، يمكن طباعتها عبر الموقع الرسمي للوكالة ، أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتحمل التذكرة اسم المشترك ورقمها وموعد الرحلة .