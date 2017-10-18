نقل معالي وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري لتعليم الزلفي شكر معالي وزير التعليم ومعالي نائبه نظير المساهمة الفاعلة من قبل قسم النشاط الطلابي في تفعيل البرنامج الوطني إجازتي 2 ، تحت شعار صيفك سعيد..وقتك مفيد خلال صيف 1438هـ. جاء ذلك في خطاب وجهه لسعادة مدير تعليم الزلفي قال فيه: يطيب لنا أن ننقل لسعادتكم شكر معالي وزير التعليم ومعالي النائب لمساهمتكم الفاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للبرنامج الوطني إجازتي2 خدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات، وقضاء أوقاتهم في النافع والمفيد من خلال المسارات الخمسة المنفذة في البرنامج وإسهامكم في إنجاحها، ومن جانبه ثمّن سعادة الأستاذ محمد الطريقي لمعالي وزير التعليم ولنائبه ولوكيل الوزارة هذا الشكر وامتنانه لهذا التقدير مؤكداً أن ما تقوم به إدارة التعليم هو واجب يفرضه عليها دورها التعليمي ورسالتها التربوية تجاه الميدان التربوي، كما قدّم الطريقي شكره لقسم النشاط الطلابي على يبذلونه من جهود متميزة
وزير التعليم د. أحمد العيسى يشكر تعليم الزلفي
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