أقام قسم القيادة المدرسية بالإدارة العامة بمنطقة تبوك برنامج تدريبي لقادة المدارس الجدد بمركز التدريب التربوي وبلغ عدد المشاركين في البرنامج ” ٢٠ ” قائدا في مختلف المراحل والذي يهدف إلى معرفة القائد أعماله التربوية والإدراية في المدرسة ، وممارسة دوره في العلاقات الإنسانية ومعرفته للمفاهيم التربوية للقيادة المدرسية ، وكذلك معرفته المفاهيم التربوية للقيالدة المدرسية واطلاعه على الدليل التنظيمي والإجرائي في اصداره الثالث ، مع معرفته بالصلاحيات الممنوحة له . شارك في تنفيذ البرنامج الذي استمر لمدة يومين حيث تحدث مشرف القيادة المدرسية الأستاذ نايف الثبيتي في اليوم الأول للبرنامج عن الأساليب الإشرافية لقائد المدرسة كما تحدث مشرف القيادة المدرسية الأستاذ محمد العطوي عن الدليل الإجرائي والتنظيمي وأيضا عن كيفية إدارة الأزمات ،وفي اليوم الثاني للبرنامج فدم مشرف القيادة المدرسية الأستاذ يوسف البلوي عن مفاهيم في القيادة المدرسية ، أما مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سعود العنزي فقد تحدث عن صلاحيات قائد المدرسة . وفي ختام البرنامج قام نائب قسم القيادة المدرسية الأستاذ سعود العنزي بتوزيع الشهادات على قادات المدارس .
تعليم تبوك يقيم دورة تدريبية لقادة المدارس الجدد
تعليم تبوك يقيم دورة تدريبية لقادة المدارس الجدد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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