عقد مكتب التعليم بشرق الرياض يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٢٦-١٤٣٩/١/٢٧هـ اللقاء التنشيطي لرواد النشاط الطلابي بمدارس المكتب والمقام بثانوية البيروني بحضور مدير المكتب الأستاذ:سعيد بن مساعد الزهراني ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ : عبدالله بن دغفق العنزي ومشرف النشاط الثقافي بإدارة تعليم الرياض الأستاذ: عبدالسلام بن إبراهيم الثميري ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ: محمد بن ناصر القبلان ومشرفي النشاط الطلابي بالمكتب الأستاذ: طلال بن تركي العنزي والأستاذ: عبدالرحمن بن ظافر الزهراني .
وافتتح اللقاء بكلمة مدير المكتب تحدث من خلالها عن أهمية تفعيل النشاط الطلابي بالمدارس وتقديم البرامج والفعاليات بأساليب إبداعية وترويحية تجعل من المدرسة بيئة جاذبة كما أكد على ضرورة مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة والمسابقات والبرامج التي من شأنها تغرس مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولاة الأمر واحترام العلماء واكتشاف المهارات والمواهب الطلابية والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم وفي ختام كلمته قدم شكره لمشرفي النشاط بالمكتب ورواد النشاط الطلابي على الجهود التي تبذل مما كان له الأثر في تحقيق العديد من النتائج الايجابية
متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد .
تخلل اللقاء الحديث عن عدة محاور من ضمنها كيفية بناء الخطة وسجلات النشاط وطريقة رفع تقارير البرامج المنفذة إلكترونيًا على تطبيقات قوقل ( الدرايف ) والإطلاع على استمارة تقييم رائد النشاط ومنظومة الأداء المدرسي كذلك تم استعراض خطة إدارة النشاط الطلابي بأقسامه السبعة ( الثقافي ، العلمي ، الفني ، الرياضي ، الكشفي ، الاجتماعي ، البرامج العامة والتدريب) والحديث عن الدليل التنظيمي لساعة النشاط والتي أقرتها وزارة التعليم مؤخرًا وحددتها بأربع ساعات من الأحد للأربعاء وتكون في منتصف اليوم الدراسي والحديث عن ضوابط الزيارات الطلابية أثناء الدوام الرسمي وأنها من ضمن صلاحيات قادة المدارس بشرط التقيد باللوائح والأنظمة الخاصة بذلك وأخذ موافقات أولياء الأمور.
وتم خلال اللقاء الإعلان عن إنطلاق جائزة شهرية ( رائد الشرق ) يتم تقييمها من لجنة وفق عدة معايير من ضمنها التنوع في برامج النشاط والمشاركة في برامج الإدارة والمكتب ورفع التقارير على الدرايف أسبوعيًا وكذلك الإلتحاق بدورة تدريبية وتقديم إحدى المبادرات النوعية والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز مناشط المدرسة.
وحددت الجائزة بتذكرة سفر وإقامة ليلتين في مدينتي مكة أو الدمام بالإضافة إلى تكريم مدير المكتب للفائز بدرع تذكاري وشهادة شكر وتقدير للمدرسة ورائد النشاط مع تثبيت صورة التكريم لمدة شهر في حساب نشاط الشرق على تويتر .
وفي ختام اللقاء كرم الزهراني قائد ثانوية البيروني الأستاذ : مبارك بن محمد الجثانين ورائد النشاط بالمدرسة الأستاذ: عبدالعزيز بن جابر القحطاني على حسن الضيافة والاستقبال .