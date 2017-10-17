أقامت مدرسة سعيد بن جبير الثانوية بالدمام فعالية تعريفية بمناسبة” اليوم العالمي للعصا البيضاء” الذي يوافق 15 من شهر أكتوبر من كل عام ، وذلك بحضورجميع طلاب ومعلمي المدرسة .
وأوضح قائد المدرسة الأستاذ / علي العمري ، أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يمثل رمزاً لهذه الفئه الغالية على قلوبنا ، وهي دعوة للتركيز في دعم أفراد هذه الفئه في جميع نواحي الحياة وخاصه التعليم ، كذلك تقديم التسهيلات المناسبة لهم لتواجدهم في المجتمع ، كما حث على زيادة الوعي المجتمعي لفئة المكفوفين .
وذكر مشرف البرنامج بالمدرسة الأستاذ / إبراهيم الدرهمي أننا بإقامة مثل هذه الفعاليات نلمس أعظم الأثر التوعوي على الأشخاص المستفيدين من معلمين وطلاب، وينعكس ذلك الأثر في مدى التعامل الجيد مع فئة المكفوفين الذي يسهم في دمجهم مع البيئة التي حولهم وهذا ما يدفعنا للاجتهاد في إسعادهم دائما.
وفي بداية الفعالية القى الطالب بندر الدويش قصيدة بعنوان ” انا الكفيف ” ، تفاعل معها الحضور، وأشتملت فقرات الاحتفال ، على عرض مرئي ” تحدي الظلام “، وأقيمت بعد ذلك مباراة لكرة الهدف ، كذلك تم التعريف بالعصا البيضاء وطريقة استخدامها و أهميتها في حياة الكفيف ، وصاحب ذلك معرضا داخليا احتوى عددا من الأجهزة والأدوات التي يستخدمها الكفيف في حياته العلمية والعملية.
وفي ختام الفعالية قدم قائد المدرسة الأستاذ علي بن سفر العمري شكره القائمين من طلاب ومشرفين وهنأهم بتحقيق الهدف منها مما لاحظه من إقبال و تفاعل كبير من قبل الحاضرين .
يذكر بأن الفعالية كانت بتنسيق الأستاذ راشد الخالدي ، مساعد الزهراني وكذلك بإشراف رائد النشاط خالد الجعفري .