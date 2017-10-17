شرعت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، في إجراء انتخابات طلابية ، وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك ، وصولا إلى تشكيل مجلس طلابي منتخب في كل مدرسة .
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار نشر ثقافة الانتخابات والحوار لدى طلاب وطالبات المدارس ، وتعمل على إشراكهم في عملية صنع القرار ، وبما يسهم في تنمية مهارات الحوار لدى الطلاب والطالبات ، وتقبل الآراء الأخرى ، ونشر ثقافة الحوار ، وبما ينعكس إيجابا على سلوكياتهم، مؤكدا أن مدارس المنطقة شهدت إنشاء مجالس طلابيةبانتخاب من عموم الطلاب، فيما تعتزم الإدارة إحداث مركز دائم للحوار الطلابي.
من جهته أوضح المشرف على المجالس الطلابية الأستاذ زكي العريفي ، أن تجربة المجالس الانتخابية المدرسية جعلت من الطالب شريكاً حقيقياً في هذا الجانب وأنه بات جزءاً هاماً من منظومة العمل داخل المدرسة .