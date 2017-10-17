نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في وحدة التوعية الفكرية ” حصانة ” ، برنامج الإرهاب وتأثيره على الأمن الوطني وسبل الوقاية من المنظمات الإرهابية ” ، على مدار الأسبوع الماضي ، بتوجيه من المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان .
وأوضح مدير وحدة التوعية الفكرية الأستاذ أحمد فرحان ، أن البرنامج استهدف 2500 مشرف ومشرفة ، وقائد وقائدة مدرسة للتعريف بالإرهاب وأساليب المنظمات الإرهابية في استقطاب الشباب وبيان طرق الوقاية منها ومكافحتها ، والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمن الوطن ومقدراته ، وتوعية الناشئة من الانجراف وراء هذه المنظمات .
ولفت فرحان ، أن البرنامج شمل قطاعات أبها وخميس مشيط ، وأحد رفيدة ، وطريب ، وعمل على تقديم أوراق عمله المشرف التربوي الأستاذ حمدان الشهري ، بشراكة فاعلة من إدارات الإشراف التربوي ، والتوعية الإسلامية ، والإعلام التربوي ، والقيادة المدرسية .