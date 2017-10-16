هنأ وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين د.نياف بن رشيد الجابري الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة تحقيق الإدارة للمركز الأول في مسابقة الاندية الموسمية على مستوى مناطق المملكة التعليمية في “المسار التقني” لبرنامج إجازتي2 في نسخته الثانية ضمن نتائج المسابقة في مسارات البرنامج التي أعلنتها وزارة التعليم. كما نقل الجابري شكر وتقدير معالي وزير التعليم ومعالي نائبه لمساهمة الإدارة الفاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للبرنامج تحت شعار “صيفك سعيد..وقتك مفيد” خلال صيف عام 1438هـ معربا عن شكره وتقديره لكافة أعضاء فريق العمل التنفيذي للبرنامج بتعليم تبوك والمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات الأندية وجميع المستفيدين من طلاب وأولياء أمور وشركاء داعمين.
ومن جانبه أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على اعتزاز إدارة التعليم في المنطقة بهذا الدعم من سعادة وكيل الوزارة مثمناً جهود الفريق التنفيذي في تحقيق هذا المنجز وفِي مقدمتهم المساعد لتعليم البنين ماجد القعير ولأعضاء الفريق والمشرفين والمشرفات ومديري الأندية الصيفية.
بمناسبة تحقيق الإدارة للمركز الأول في مسابقة الاندية الموسمية على مستوى مناطق المملكة التعليمية في "المسار التقني" لبرنامج إجازتي2 في نسخته الثانية :
وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين يهنئ تعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
هنأ وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين د.نياف بن رشيد الجابري الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة تحقيق الإدارة للمركز الأول في مسابقة الاندية الموسمية على مستوى مناطق المملكة التعليمية في “المسار التقني” لبرنامج إجازتي2 في نسخته الثانية ضمن نتائج المسابقة في مسارات البرنامج التي أعلنتها وزارة التعليم. كما نقل الجابري شكر وتقدير معالي وزير التعليم ومعالي نائبه لمساهمة الإدارة الفاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للبرنامج تحت شعار “صيفك سعيد..وقتك مفيد” خلال صيف عام 1438هـ معربا عن شكره وتقديره لكافة أعضاء فريق العمل التنفيذي للبرنامج بتعليم تبوك والمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات الأندية وجميع المستفيدين من طلاب وأولياء أمور وشركاء داعمين.
هنأ وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين د.نياف بن رشيد الجابري الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة تحقيق الإدارة للمركز الأول في مسابقة الاندية الموسمية على مستوى مناطق المملكة التعليمية في “المسار التقني” لبرنامج إجازتي2 في نسخته الثانية ضمن نتائج المسابقة في مسارات البرنامج التي أعلنتها وزارة التعليم. كما نقل الجابري شكر وتقدير معالي وزير التعليم ومعالي نائبه لمساهمة الإدارة الفاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للبرنامج تحت شعار “صيفك سعيد..وقتك مفيد” خلال صيف عام 1438هـ معربا عن شكره وتقديره لكافة أعضاء فريق العمل التنفيذي للبرنامج بتعليم تبوك والمشرفين والمشرفات ومديري ومديرات الأندية وجميع المستفيدين من طلاب وأولياء أمور وشركاء داعمين.
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