نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون المدرسية قسم الشؤون الصحية المدرسية اللقاء الأول للمرشدات الصحيات الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على مسرح مبنى الإدارات النسائية، إذ استعرضت مديرة قسم الشؤون الصحية هيفاء الأميلس أبرز برامج الصحة المدرسية للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية وكذلك برامج الصحة المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتي سوف يتم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي ، وشددت الأميلس على دور المرشدة الصحية داخل المدرسة ومهامها في التنسيق مع برامج ومبادرات الشؤون الصحة المدرسية في الشؤون الصحية بوزارة الصحة.
كما تطرقت إلى دور لجنة الصحة المدرسية داخل المدرسة ودور المعلمة والمرشدة ومديرة المدرسة في الحالات الطارئة والأمراض المزمنة وكيفية التعامل مع بلاغ ٩٣٧ منوهة بأهمية رفع مستوى الوعي الصحي لدى طالبات المدارس في مختلف المراحل من خلال تفعيل الأيام والأسابيع الصحية، مشيدة بالتعاون المثمر بين تعليم تبوك و المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في الجوانب كافة التي تعزز الصحة في المدارس وتوفر بيئة صحية للطالبات .
تعليم تبوك ينظم اللقاء الأول للمرشدات الصحيات في المدارس
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون المدرسية قسم الشؤون الصحية المدرسية اللقاء الأول للمرشدات الصحيات الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على مسرح مبنى الإدارات النسائية، إذ استعرضت مديرة قسم الشؤون الصحية هيفاء الأميلس أبرز برامج الصحة المدرسية للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية وكذلك برامج الصحة المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتي سوف يتم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي ، وشددت الأميلس على دور المرشدة الصحية داخل المدرسة ومهامها في التنسيق مع برامج ومبادرات الشؤون الصحة المدرسية في الشؤون الصحية بوزارة الصحة.
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون المدرسية قسم الشؤون الصحية المدرسية اللقاء الأول للمرشدات الصحيات الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على مسرح مبنى الإدارات النسائية، إذ استعرضت مديرة قسم الشؤون الصحية هيفاء الأميلس أبرز برامج الصحة المدرسية للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية وكذلك برامج الصحة المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتي سوف يتم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي ، وشددت الأميلس على دور المرشدة الصحية داخل المدرسة ومهامها في التنسيق مع برامج ومبادرات الشؤون الصحة المدرسية في الشؤون الصحية بوزارة الصحة.
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