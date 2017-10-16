كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن قرب اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات ضمن مشروع سلّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية .وأكد ذلك وزير التعليم خلال تدشينه مشروع بوابة المستقبل، أن هذا الملف في طور النقاش وسينتهي منه قريبًا ، وبعد هذا الإعلان من الوزير، يترقب الوسط التعليمي من معلمين ومعلمات ما تخرج به هذه اللائحة من سلّم الرواتب الجديد، حيث كان يتطلع الجميع منذ مدة إلى تحسين الوضع الوظيفي لكادر التدريس، بعد أن وقع كثير منهم ضحية في تفاوت المستويات وضياع الحقوق المالية في الدرجات المستحقة .
وزير التعليم يعلن عن قرب اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات
وزير التعليم يعلن عن قرب اعتماد حوافز المعلمين والمعلمات
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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