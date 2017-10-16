من منطلق توعية المجتمع عامة والميدان التربوي خاصة بأهمية كف الأذى والرفق بالآخرين تستعد إدارة تعليم الرياض لتطبيق برنامج(فضل الرفق وكف الأذى ) في الميدان والذي يهدف إلى إبراز فضيلة الرفق والتحذير من إلحاق الضرر بالآخرين ، والاقتداء بالطبع بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل شيء حتى الجمادات إضافة إلى إبراز دور المدرسة والأسرة في التربية على الرفق وكف الأذى والبعد عن العنف تنفذه إدارتي التوعية الإسلامية وتوجيه وإرشاد الطالبات.
حيث تنفذه إدارة التوعية الإسلامية من قبل مسؤولات التوعية بالمدارس من خلال ورش عمل بحصص الاحتياط والإذاعة الصباحية والمطويات المدرسية .
من جانبها أوضحت مديرة توجيه وإرشاد الطالبات هياء الناصر أن الحملة التوعوية لبرنامج رفق أنطلقت أمس الأحد الموافق ٢٥ /١ ، ولمدة اسبوع بهدف خفض العنف والحد من الإيذاء في جميع المدارس ويصاحبها – بمشيئة الله – حملة التعريف بخط المسانده للمرحلة الابتدائية .
هذا وقد تم اعتماد زيارة فريق من الإدارة للاطلاع على الجهود المبذولة لتفعيل الحملة على مدى ٥ أيام .
وقدمت الناصر بمناسبة انطلاق الحملة الشكر الجزيل للمرشدات ووصفتهن بالرائعات وكذلك للجنة رفق في المدارس على جهودهم في التفعيل وجهود وحدات التوجيه والإرشاد بالمكاتب في المتابعة والحرص على تحقيق الأهداف المأمولة ولنجنب أبنائنا العنف والإيذاء ولنعودهم على أهمية الرفق وكيفية التصرف في حالات العنف بأنواعها (( ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه)) وكذلك تبصير الطالبه بالجهات التي تلجأ لها في التبليغ ومنها : خط_مساندة_الطفل_ 116111 ،
مستفيدين من كافة الإمكانات والجهود المتاحه وتفعيل وسائل التقنية الحديثة في ذلك.
فضل الرفق وكف الأذى برنامج نوعي بتعليم الرياض
صحيفة التعليم الإلكترونية : الرياض - عبدالرحمن الزهراني
من منطلق توعية المجتمع عامة والميدان التربوي خاصة بأهمية كف الأذى والرفق بالآخرين تستعد إدارة تعليم الرياض لتطبيق برنامج(فضل الرفق وكف الأذى ) في الميدان والذي يهدف إلى إبراز فضيلة الرفق والتحذير من إلحاق الضرر بالآخرين ، والاقتداء بالطبع بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل شيء حتى الجمادات إضافة إلى إبراز دور المدرسة والأسرة في التربية على الرفق وكف الأذى والبعد عن العنف تنفذه إدارتي التوعية الإسلامية وتوجيه وإرشاد الطالبات.
من منطلق توعية المجتمع عامة والميدان التربوي خاصة بأهمية كف الأذى والرفق بالآخرين تستعد إدارة تعليم الرياض لتطبيق برنامج(فضل الرفق وكف الأذى ) في الميدان والذي يهدف إلى إبراز فضيلة الرفق والتحذير من إلحاق الضرر بالآخرين ، والاقتداء بالطبع بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل شيء حتى الجمادات إضافة إلى إبراز دور المدرسة والأسرة في التربية على الرفق وكف الأذى والبعد عن العنف تنفذه إدارتي التوعية الإسلامية وتوجيه وإرشاد الطالبات.
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