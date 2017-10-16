“تعليم مكة” من مرحلة الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة في جائزة التميز

المحتوى السابق المحتوى التالي مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يهنئ الفائزين والفائزات بجائزة التميز