بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري لمرشحي ومرشحات تعليم تبوك الحاصلين على درجة التميز في نتائج الدورة الثامنة لجائزة وزارة التعليم للتميز التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة اليوم .
وثمن المدير العام للمرشحين والمرشحات تميزهم ، مقدماً الشكر لمنسقي الجائزة وأعضاء لجان التحكيم على ما بذلوه من جهود في المتابعة والتوجيه، كما حث الجميع على الممارسات التربوية المتميزة ، والحرص على التحسين والتطوير المستمر ، سائلًا الله أن يبارك في جهود الجميع . في حين جاءت نتائج مرشحي ومرشحات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك كالتالي : حصول الثانوية السابعة عشر وقائدتها فاطمة إبراهيم الحماص على درجة التميز وأحد المراكز الأربعة الأولى على مستوى المملكة في فئة “العمل التطوعي ” بينما حصل على درجة التميز على مستوى المملكة كل من عيد سلامة الحويطي قائد مدرسة تبوك الأهلية الابتدائية في فئة “الإدارة والمدرسة المتميزة “و المعلمة إيمان علي الصيعري من ابتدائية طلائع الغد في فئة ” المعلمة المتميزة” والطالبات روان محمد العطوي من الثانوية السابعة و سماهر سالم الصبحي من الثانوية السادسة ومنال عبدالعزيز الثبيتي من الثانوية السادسة والعشرين في فئة ” الطالبة المتميزة ”
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يهنئ الفائزين والفائزات بجائزة التميز
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري لمرشحي ومرشحات تعليم تبوك الحاصلين على درجة التميز في نتائج الدورة الثامنة لجائزة وزارة التعليم للتميز التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة اليوم .
بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري لمرشحي ومرشحات تعليم تبوك الحاصلين على درجة التميز في نتائج الدورة الثامنة لجائزة وزارة التعليم للتميز التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة اليوم .
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