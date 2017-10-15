أقامت المدرسة السعودية الابتدائية وفصول التربية الخاصة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بمتابعة قائد المدرسة محمد بن علوان الشهري ومشرف التربية الخاصة بتعليم تبوك أ. عبدالهادي الشهري بتنسيق معلم التربية الخاصة أ.سالم العطوي واشراف رائد النشاط أ. محسن الشعلاني ومشاركة كافة قسم التربية الخاصة بالمدرسة من خلال عدة برامج وفعاليات بداية بالاذاعة المدرسية مقدمة من طلاب التربية الخاصة شملت على آيات قرآنية وأحاديث وحكمة وكلمة صباحية عن ذكرى اليوم العالمي للعصا البيضاء ونبذه عن هذه المناسبة شارك الطلاب فيها معلم التربية الخاصة أ. هاني النزاوي.
وبعد ذلك زار الحضور المعرض المعد لليوم العالمي العصاء البيضاء ، ثم تلا ذلك برنامج رياضي لطلاب التربية الخاصة قدمه أ.صالح البلوي
وبعد ذلك عرض أ.سالم العطوي مايستخدمه الطلاب من آلات وقطع وألعاب تساعد في عملية التعلم ثم تم تدريب الطلاب على مهارة السير بالطريق العام وإعداد عرض مرئي بهذي المناسبة وفِي نهاية الاحتفاء ، قام القائد التربوي ومشرف التربية الخاصة بتقديم هدايا وجوائز لطلاب التربية الخاصة بعد ذلك تناول الطلاب ومعلميهم الافطار ووزعت المطويات على المعلمين والطلاب ، يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة كون العصا البيضاء هي رمز الانجاز والاستقلالية للمعاقين بصريا ، فهي المعين على تبيان الطريق وعلى الحركة والتنقل ، باعتبارها أداة حساسة للإعلام عن حاملها ، ليس بقصد الشفقة وانما بقصد اكتشاف العقبات فهم فئة غالية وفعالة في المجتمع.
ابتدائية السعودية بتبوك تحتفي بـ” اليوم العالمي للعصا البيضاء “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أقامت المدرسة السعودية الابتدائية وفصول التربية الخاصة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بمتابعة قائد المدرسة محمد بن علوان الشهري ومشرف التربية الخاصة بتعليم تبوك أ. عبدالهادي الشهري بتنسيق معلم التربية الخاصة أ.سالم العطوي واشراف رائد النشاط أ. محسن الشعلاني ومشاركة كافة قسم التربية الخاصة بالمدرسة من خلال عدة برامج وفعاليات بداية بالاذاعة المدرسية مقدمة من طلاب التربية الخاصة شملت على آيات قرآنية وأحاديث وحكمة وكلمة صباحية عن ذكرى اليوم العالمي للعصا البيضاء ونبذه عن هذه المناسبة شارك الطلاب فيها معلم التربية الخاصة أ. هاني النزاوي.
أقامت المدرسة السعودية الابتدائية وفصول التربية الخاصة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بمتابعة قائد المدرسة محمد بن علوان الشهري ومشرف التربية الخاصة بتعليم تبوك أ. عبدالهادي الشهري بتنسيق معلم التربية الخاصة أ.سالم العطوي واشراف رائد النشاط أ. محسن الشعلاني ومشاركة كافة قسم التربية الخاصة بالمدرسة من خلال عدة برامج وفعاليات بداية بالاذاعة المدرسية مقدمة من طلاب التربية الخاصة شملت على آيات قرآنية وأحاديث وحكمة وكلمة صباحية عن ذكرى اليوم العالمي للعصا البيضاء ونبذه عن هذه المناسبة شارك الطلاب فيها معلم التربية الخاصة أ. هاني النزاوي.
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