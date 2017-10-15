كرّمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المبتعث منصور بن محمد علي الغامدي المحاضر في قسم علوم الحاسب بكلية المجتمع بجامعة تبوك من قبل صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، ضمن أفضل 15 طالب سعودي في المملكة المتحدة، وذلك لتميزه العلمي، كما أدرجت الملحقية الثقافية السعودية في لندن مؤخراً اسم المبتعث منصور الغامدي على لوحة الشرف الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للملحقية وذلك لمجهوداته العلمية والبحثية المتميزة ولمشاركته ببحث في مؤتمر : 2016 7th International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT .
وبهذه المناسبة يسر جامعة تبوك بكافة منسوبيها أن تتقدم بخالص التهنئة للمبتعث الغامدي متمنين له التوفيق والنجاح..
الملحقية الثقافية السعودية ببريطانيا تكرّم منصور الغامدي مبتعث كلية المجتمع بجامعة تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
كرّمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المبتعث منصور بن محمد علي الغامدي المحاضر في قسم علوم الحاسب بكلية المجتمع بجامعة تبوك من قبل صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، ضمن أفضل 15 طالب سعودي في المملكة المتحدة، وذلك لتميزه العلمي، كما أدرجت الملحقية الثقافية السعودية في لندن مؤخراً اسم المبتعث منصور الغامدي على لوحة الشرف الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للملحقية وذلك لمجهوداته العلمية والبحثية المتميزة ولمشاركته ببحث في مؤتمر : 2016 7th International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT .
كرّمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المبتعث منصور بن محمد علي الغامدي المحاضر في قسم علوم الحاسب بكلية المجتمع بجامعة تبوك من قبل صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، ضمن أفضل 15 طالب سعودي في المملكة المتحدة، وذلك لتميزه العلمي، كما أدرجت الملحقية الثقافية السعودية في لندن مؤخراً اسم المبتعث منصور الغامدي على لوحة الشرف الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للملحقية وذلك لمجهوداته العلمية والبحثية المتميزة ولمشاركته ببحث في مؤتمر : 2016 7th International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT .
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