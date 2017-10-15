دشن معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى منصة سفير لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، وذلك بمكتب معاليه بالوزارة بحضور معالي نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ووكيل البعثات د. جاسر الحربش ، وعدد من وكلاء وزارة التعليم والمعنيين بالتعاملات الإلكترونية .
وفِي بداية التدشين شاهد معالي الوزير فيلماً مرئيا قصيراً عن المنصة الجديدة واستمع إلى شرح موجز عن أبرز الخدمات التي ستقدمها المنصة للخريجين والخريجات القدامى والحاليين .
وقد وجه معالي الوزير القائمين على المنصة بضرورة تفعيل وتحديث المنصة بشكل مستمر ودائم بما يضمن دقة تدفق المعلومات والبيانات ، باعتبار هذه المعلومات عنصر أساسي مهم في عملية تقييم برنامج الابتعاث وتوجهات الخريجين وأحوالهم الوظيفية عبر الجهات التي استقطبتهم سواء القطاع العام أو الخاص .
من جهته قال معالي نائب وزير التعليم د .عبدالرحمن العاصمي أن منصة خريجي الابتعاث ستوفر للوزارة قاعدة بيات مهمة تساعد على تطوير برنامج الابتعاث وتوجيهه للتخصصّات التي تتلائم مع سوق العمل، مقدماً شكره لوكالة البعثات وللقائمين على منصة سفير الإلكترونية في تحقيق أهداف المنصة الإلكترونية والوصول لبيانات المبتعث والخريج من قبل جهات التوظيف .
ووفق ذلك أكد وكيل الوزارة للبعثات د. جاسر بن سليمان الحربش أن المنصة ستمكن القطاع العام والخاص من البحث عن بيانات خريجي وخريجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والتواصل معهم وتمكينهم من فرص العمل المتاحة .
وأضاف أن المنصة تهدف لطرح الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب الملائمة لسوق العمل للخريجين محلياً أو خارجياً، وتوقع الحربش أن تقدم المنصة مؤشرات عن اتجاهات التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في المملكة خلال فترات الابتعاث القادمة وهو ما سيساعد على صناعة وتطوير برنامج الابتعاث .
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم د. يوسف العوهلي أن منصة سفير للخريجين ستكون مفيدة لقطاع وزارة التعليم والجهات المستفيدة الأخرى ، من الكوادر البشرية المؤهلة التي يخرجها برنامج الابتعاث مشيراً إلى أن المنصة ستكون منطلق إثرائي واسع ملئ بالمعلومات والبيانات التي تساعد على توجيه الابتعاث بتخصصاته المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل مستقبلا .
لتسهيل وصول جهات التوظيف إلى خريجي الابتعاث
” وزير التعليم ” يدشن منصة ” سفير ” لخريجي برنامج الابتعاث الخارجي
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض -حسن المرير
دشن معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى منصة سفير لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، وذلك بمكتب معاليه بالوزارة بحضور معالي نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ووكيل البعثات د. جاسر الحربش ، وعدد من وكلاء وزارة التعليم والمعنيين بالتعاملات الإلكترونية .
دشن معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى منصة سفير لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، وذلك بمكتب معاليه بالوزارة بحضور معالي نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ووكيل البعثات د. جاسر الحربش ، وعدد من وكلاء وزارة التعليم والمعنيين بالتعاملات الإلكترونية .
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