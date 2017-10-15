وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, ورئيس مجلس إدارة سابك الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع اليوم, مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق أحد محاور “رؤية السعودية 2030م” المتعلقة بإيجاد اقتصاد مزدهر وفرص مثمرة .
وتوفر المذكرة فرصاً مثمرة للطلاب والطالبات تتناسب مع تطلعاتهم ورغباتهم من خلال تنمية مهارتهم وإمكانياتهم لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل العالمي, وتعزز ثقافة الإبداع الابتكار، وذلك بتنفيذ مبادرة “حاضنات ابتكار تجريبية” لرعاية المواهب لدى الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة محفزة لهم، كما تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية في أكاديمية “سابك” تستهدف قيادات الوزارة .
ويسري تنفيذ هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ينتهي العمل بها مع نهاية مدتها مالم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر خطياَ برغبته في تجديد العمل بها وموافقة الطرف الآخر على ذلك قبل نهايتها بشهر واحد على الأقل .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في وقت تنظم فيه “سابك” منتداها للموارد البشرية خلال الفترة 15 -17 أكتوبر 2017م، في مركزها العالمي بمدينة الرياض، الذي شهد مشاركة نخبة من المختصين في الموارد البشرية .