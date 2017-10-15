أنهى مكتب التعليم في محافظة خميس مشيط ممثلا في لجنة القبول والتسجيل ، إجراءات قبول أكثر من 1154طالبًا ، وذلك من خلال تشكيل لجان القبول والتوزيع لحل مشكلات الطلاب الذين تعثر قبولهم .
وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم الدكتور سعيد آل ربيع ، أن اللجنة المركزية ، أنهت أعمالها بقبول الطلاب الذين تعثر قبولهم أثناء فترة التسجيل المعلنة ، والمحددة ، فيما أكد مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سفر دعرم ، أن أعمال اللجنة تمت على مرحلتين : الأولى ، تمثلت في الإشراف على عمليات الانتقال بين المراحل الابتدائية ، والمتوسطة ، والثانوية ، والتأكد من اكتمال البيانات ووجود مقاعد لجميع الطلاب منذ بداية العام ، أما الثانية ، فبدأت باستقبال الطلاب القادمين من خارج المحافظة ، والمنتقلين بين الأحياء, والمنقطعين ، والمستجدين الذين لم يتم قبولهم كما نوهت إدارة المكتب بجهود وتعاون قادة المدارس في تسهيل إجراءات القبول .