هنّأ سعادة مدير تعليم الزلفي الأستاذ محمد الطريقي الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها الثامنة، والتي اعتمد نتائجها معالي وزير التعليم ، وقال الطريقي إن جائزة التعليم للتميز تعمل على إذكاء روح التنافس بين المدارس والمشرفين والمعلمين والطلاب بصفة مستمرة، وأضاف بأن ذلك يعكس ما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الذي وضع التعليم في مقدمة سلّم الاهتمامات لأجل مواكبة ما توصلت إليه دول العالم من تقدم تقني وعلمي كما قدَم الطريقي شكره لمنسق الجائزة الأستاذ سعود السيف، ولمنسقة الجائزة الأستاذة عواطف مذكر المطيري.
وأوضح منسق الجائزة سعود السيف أن الفائزين والفائزات لهذا العام سيتم تكريمهم في الحفل الذي تقيمه الوزارة في وقت لاحق، مشيراً إلى أن الفوز يتوج لكل منسوبي تعليم الزلفي، فهم صنّاع المجد فريق متكامل كبير وكثير يعملون بروح الفريق، وموضحاً بأن الإدارة حققت أربعة مراكز متقدمة جاءت على النحو التالي: سويد بن محمد الباتل فئة المشرف التربوي، وبدر بن دخيل الملحم فئة المعلم من ثانوية الرياض، والطالبة لمياء بنت سعود المقحم من الثانوية التحفيظ الأولى فئة الطالبة، والابتدائية الثانية وقائدتها الأستاذة مريم بن عثمان العثمان فئة الإدارة والمدرسة المتميزة.