حققت الإدارة العامة في منطقة عسير ، 5 مراكز في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها الثامنة على مستوى المملكة .
و قدم مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، التهنئة للفائزين والفائزات ، فيما ثمن جهود القائمين والقائمات على الجائزة .
من جهتها أوضحت منسقة الجائزة الأستاذة فاطمة أبو ملحة ، أن نتائج التحكيم أسفرت عن فوز : عزة سعد علي عسيري ، من الثانوية الرابعة ، وهيا علي سعد آل عزيز ،من الابتدائية الأولى للتحفيظ ، في فئة الإدارة والمدرسة ، وفاطمة أحمد الشرعبي ، من ابتدائية صدى الإبداع ، في فئة المرشد الطلابي ، وعافية محمد يحيى الفيفي ، من مكتب تعليم خميس مشيط ، في فئة المشرف التربوي ، وريم محمد عبد الله الغامدي ، من الثانوية الثانية والعشرين ، في فئة الطالب .
وأضافت أن من حصل على درجة التميز شمل كلا من : طلال سعيد آل دغيم ، من ثانوية الرواد ، وهدى علي سعيد القرني ، من الثانوية الثانية عشرة بخميس مشيط ، في فئة الإدارة والمدرسة ، وفي فئة المعلم : ماجد محمد آل طلحان ، من متوسطة عمرو بن العاص ، ونادية غرم سعيد الشهري ، من ابتدائية سدوان ببللسمر ، و مريم أبوطالب أبو مرعي بكاري ، من الروضة الخامسة بخميس مشيط ، وفي فئة المرشدة :عزيزة علي أحمد آل ماكر ، من الابتدائية الخامسة بالقاعدة الجوية ، وفئة الطالبة :شهد يحيى محمد مفرح خبية ، من الثانوية الرابعة بأبها .، ومجد حسين علي حسين آل قماش ، من الثانوية السادسة بخميس مشيط ، ونجود أحمد عوضة البكري الشهري ، من الثانوية العاشرة بخميس مشيط ، والريم عائض سعيد آل سالم ، من ثانوية درب العقيدة بأحد رفيدة.