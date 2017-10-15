التقى سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر الضويحي في مكتبه يوم الخميس الماضي بمدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خزعل العصيمي وعدد من المشرفين التربويين وقائدي المدارس ووكلائها والمعلمين، وذلك بمناسبة احتفاء المملكة العربية السعودية باليوم العالمي للمعلم، حيث أكد الضويحي خلال اللقاء على الدور البارز للمعلم في المجتمع لما يحمله من رسالة ومسئولية عظيمة تجاه أبناء هذا البلد الذين هم أغلى ثرواته رجال الغد وعماد المستقبل ونوره المشرق، منوهاً بما يجده المعلم من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أشاد بمعلمي ومعلمات محافظة الزلفي وتميزهم في أداء دورهم التعليمي والتربوي، وانعكاس أثر ذلك بعد وصول الطلاب للمرحلة الجامعية وظهورهم بمستويات متميزة يشهد بها مسؤولي الجامعات، كما قدّم شكره لمدير التعليم على اهتمامه وسعيه المتواصل للوصول بمدارس تعليم الزلفي إلى آفاق عالية من الرقي والإبداع، وفي ختام كلمته قال الضويحي: نحن في المحافظة أبوابنا مفتوحة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم كل ما يخدم المعلم والطالب والعملية التعليمية بشكل عام.
ومن جهته ثمّن الطريقي لسعادة المحافظ لقاءه بالمعلمين، ودعمه ووقوفه معهم، وتفاعله الدائم مع برامج التعليم، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر دافعاً معنوياً للمعلم ليمضي في تقديم رسالته؛ لإيجاد جيل قادر على خدمة وطنه وقادته على أكمل وجه.