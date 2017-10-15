برعاية مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) بتعليم نجران سراء ال مثيب الشهراني احتفت إدارتي شؤون المعلمات والإشراف التربوي للبنات باليوم العالمي للمعلم ، حضره مديرات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات بدأ بمقدمة للمشرفة التربوية خامسة ال فرحان فآيات عطرة للمشرفة لطيفة القحطاني ، تلاها كلمة مساعدة الشؤون التعليمية رحبت فيها بالجميع وشكرت لهم الحضور ثم قالت : المعلم قائد وهو الاساس الذي بيده التحول وهو قدوة ويمثل دعامه أساسية من دعامات الحضارة وهو صانع للأجيال ونحن كمنظومة تعليمية تربوية نعمل جاهدين على تحقيق الجودة النوعية من تكامل وتعاون والكل معني بهذا في مثل هذا اليوم نقدر ما يقوم به المعلم من جهد وخاصة مع المتغيرات المتسارعة جهد جبار لأنه يساهم في تكوين شخصية الطالب وبنائها الشخصية الإسلامية المعتزة بدينها ووطنها وايضًا بقدراتها المعلم الجيد من يزود الطالب بكل هذه المهارات . وأردفت مديرة الإشراف شايعة الوادعي قائلة إني أقف أمامكم اليوم إجلالا واحتراما لكل معلمة في الميدان لكل مخلصه بذلت من نفسها لتربية النشء وإقالة عثراته لتقويم اعوجاجه ودعمه وتشجيعه وتعهده بالرعاية والتهذيب والتأديب منكم نتعلم الحكمة والمعرفة الصبر وسعة الصدر البذل والعطاء بلا حدود والأمل والتفاؤل المواظبة والاستمرارية وعدم اليأس ، هنيئا لكم جميل الدعوات وصدق المشاعر والامتنان لإخلاصكم وتفانيكم في أداء واجبكم الذي يرتقي بكم مثالا يحتذى وهاديا يرتجى ، فيما قالت المشرفة التربوية فاطمة الشهراني يجب على كل معلم أن يكون عبقريًا متميزًا في تكوينه وأعماله مهيبًا في شخصه وأن يحب التفاؤل وأن تجيش نفسه بالخضوع والخشوع حين يقصر في عمله أو يثقل حمله فنيوء به وأن لا ينسى العدل كميزان لطلابه ليشيد بناؤه على أرسخ بناء ويجعل من نفسه ما استطاع القدوة المثلى لمن يليه كان هذا العرض الخاطف عما كان عليه معلم الأمس وما يجب أن يكون عليه معلم اليوم ، وننوه في مثل هذا اليوم لما يثبت للمعلم حقه وأن نسند إليه ادق الأعمال وأعظمها وأن نستنهض الضمير فيه ليرى كل معلم أنه مكان إجلال وإكبار فيتخذ قرارًا بتخطيط البداية والنهاية بما يواكب عصره ويناسب جيله الذي يربيه .
هذا وقد توالت فقرات الحفل متضمنة أنشودة عن المعلم وحوار تربوي مقدم من طالبات الابتدائية 25 ، وكلمة مهداه إلى المعلمات من الطالبة شيماء النهاري ، وقصيدة شعرية للطالبة آلاء الصبار ، ورسالة إلى معلمتي مقدمة من الطالبة ربا الأحمري ، وقدمت المشرفة بدرية القحطاني فقرة اسئلة وجوائز ، ومعلم أثر في حياتي للمشرفة فاطمة ال جليد ، وفي الختام كرمت مساعدة الشؤون التعليمية المشرفات التربويات المتقاعدات فاكهة الحازمي ، فوزية ملفي ، نورة الفارس تقديرًا لجهودهن طوال فترة عملهن .