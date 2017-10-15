باركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لمنسوبيها ومنسوباتها بمناسبة حصولهم على المراكز المتقدمة التي تحققت لهم في الدورة الثامنة لجائزة التميز.
حيث قال مدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع: نرى اليوم إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز، وهذا بفضل الله أولاً ثم بتناغم الجهود وتكاملها بين الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وحق لنا أن نفخر بما حققته منسوباتنا وإلى مزيدٍ من التقدم والإبداع بإذن الله.
من جانب آخر قالت المساعدة للشؤون التعليمية، حنان بنت عبدالله السلطان: يسعدني بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني للحاصلين على مراكز متقدمة بتعليم الرياض في جائزة التميّز بدورته الثامنة وأسأل الله أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي نشرت العلم وأعلت من مكانة العلماء والمتعلمين، وسألت السلطان الله أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة البلاد والميدان.
من جانب ذي صلة، ذكرت منسقة جائزة التميز بتعليم الرياض بدرية المصري أن هذا الإنجاز تم بفضل الله، ثم نتيجة للدعم المستمر من لدن مدير عام التعليم وتوجيهاته، وبتضافر جهود منسقي ومنسقات التميز والقيادات التعليمية في مكاتب التعليم وأعضاء لجنة التحكيم المركزية، الذين بذلوا الجهد وسخروا الوقت للمتابعة والدعم.
وأردفت المصري بقولها : بتأهل مرشحي الرياض لمراكز الصدارة في جائزة التعليم للتميز نتقدم بالتهنئة لسعادة المدير العام ومساعديه وللفائزين والفائزات وندعو الله أن يوفق الجميع ويعينهم على قيادة استدامة التميز.
يُذكر أن تعليم الرياض حقق مراكز متقدمة في جائزة التميز لهذا العام على النحو التالي:-
أولاً : فئة الإدارة والمدرسة كانت من نصيب مدارس التربية النموذجية (بنات) والقائدة : إيمان بنت خالد المقرن بمكتب تعليم الروابي.
ومدارس رواد التربية الأهلية ( بنين )
خالد بن عبدالملك السريبي
ثانيًا: فئة المشرفين والمشرفات التربويين.
١- سحر بنت عبدالرحمن عطية
إدارة التوجيه والإرشاد
٢- يوسف بن سليمان علي الضبيعي مكتب تعليم وسط
ثالثًا: فئة المرشدة الطلابية
١- أمل صالح العيد / مدارس الرواد الثانوية التابعة لمكتب تعليم الروابي
٢- جوزاء محمدالعجمي المدرسة ١٣٣ التابعة لمكتب تعليم النهضة