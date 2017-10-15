نظمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بصحة نجران ممثلة في إدارة برنامج مكافحة التدخين ومع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة نجران محاضرة توعوية عن ” أضرار التدخين وطرق علاجه والمخدرات والتوعية بإضرارها”، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير ورؤساء الأقسام التدريبية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين، وذلك بمقر الكلية في قاعة الأمير مشعل.
واستعرض المحاضر الدكتور ضياء الدين يوسف نشأة التدخين وأنواعه، ومكونات السيجارة والتبغ, إلى جانب التعريف بالأسباب التي تؤدي إلى التدخين والأمراض الناتجة عنه وتأثيرها على صحة الإنسان، وطرق مكافحته وعلاجه, ودور الأسرة والمجتمع في مكافحة التدخين، إضافة إلى دور البرنامج في مكافحة التدخين وتوعية المدخنين بالآثار السلبية للتدخين, وتعريف الشباب بمخاطر التدخين والأضرار التي تسببها هذه الآفة على الفرد والمجتمع, وتنمية الجانب المعرفي لديهم حيال المخاطر المترتبة على ممارسة التدخين، إلى جانب استقطاب الشباب للممارسات السليمة والتحول الإيجابي في الطريق الصحيح الذي يخدم الشباب أنفسهم ويخدم مستقبلهم ومستقبل وطنهم .
من جهته تحدث سعيد الوادعي بإدارة مكافحة المخدرات بنجران عن أساليب وطرق التهريب التي يستخدمها تجار المخدرات وكيفية الكشف عن المهربين والتعامل معهم.
كما بين خلال المحاضرة أنواع المخدرات وأضرارها الإجتماعية والإقتصادية على الفرد والمجتمع، التي تؤدي إلى انحراف الشباب فكرياً بما يساعد الجماعات الإرهابية في التغرير بهم واستخدامهم في تنفيذ خططهم الرامية إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره.
وفي ختام المحاضرة قدم وكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير شهادات الشكر والتقدير معبراً عن شكره وامتنانه للمديرية العامة للشؤون الصحية بنجران والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة .