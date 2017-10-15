دشنت إدارة نشاط الطالبات بتعليم الشرقية البرنامج التدريبي (التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات) في مرحلته الأولى والذي قدم لمشرفات النشاط الطلابي بإدارة تعليم الشرقية والذي يهدف البرنامج إلى تأهيل المشرفات للنهوض ببرنامج
“التربية البدنية للطالبات” كما يهدف لتغذية الميدان تدريباً واشرافاً ومتابعة.
وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الشرقية الأستاذة عزيزة الغامدي أهمية البرنامج ودوره في تحسين مستوى الحياة الصحية والرياضية للطالبات وتزويدهن بمفاهيم الصحة من خلال الإنتظام في ممارسة الأنشطة البدنية.
وذكرت مدربة البرنامج الأستاذة إبتسام البو مطر ، أنه سيكون هذا البرنامج إنطلاقة لعدة برامج تدريبية تقوم بها مشرفات النشاط الطلابي لمنسقات التربية البدنية والصحية في جميع مدارس المنطقة .
كما تم البدء في المرحلة الثانية من الخطة التدريبية في /١/٢٠ والتي تستهدف منسقات البرنامج في المدارس وتعريفهن بآلية التطبيق والتي ستكون خلال فترتين زمنيتين في اليوم الدراسي
(الفترة الأولى في الإصطفاف الصباحي، والفترة الثانية في حصة النشاط).