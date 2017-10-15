بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم حفر الباطن الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ،ورئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ سامي بن مسلم الظفيري ، ومشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ خالد راشد البشري ،ومشرف التعليم الأهلي الأستاذ مطلق السبيعي.
أقام قسم التوجيه والإرشاد لقاء لوكلاء ومرشدي المدارس الأهلية بعنوان “الإنضباط المدرسي حيث تناول اللقاء أهمية انضباط الطلاب بالحضور ، والدور الفاعل للوكيل والمرشد الطلابي ، في متابعة ذلك والتواصل مع أولياء الأمور والإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي في تثقيف وتوعية مجتمع المدرسة بقواعد السلوك والمواظبة وأن تكون المدرسة بيئة جاذبة بتنوع الأنشطة والبرامج التربوية الهادفة ، ذلك لأهمية ذلك في الإنضباط والتميز في جميع المجالات ومعالجة بعض السلوكيات الغير مرغوبة .