اعتمدت الإدارة العامة التعليم بمنطقة الرياض، تفعيل التعلم النشط في مدارسها من خلال معلمي المواد في الفصول الدراسية.
وأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص، في خطاب تعميمي لجميع قائدي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، أنه سيتم متابعة ذلك من خلال زيارات إشرافية.
ودعا “القويحص” إلى تشكيل فريق لتفعيل التعلم النشط بالمدارس مكون من: قائد المدرسة ووكيلها للشؤون التعليمية ورائد النشاط والمرشد الطلابي وثلاثة معلمين متميزين.
كما دعا إلى وضع خطة وبرنامج عمل لتفعيل التعلم النشط تسلم خلال أسبوعين لمكاتب التعليم، وتوثيق برامجه وفعالياته وحصر المتميزين فيه.
وأوضح “القويحص” أن متابعة المشروع سوف تتم من خلال فريق التعلم النشط بمكاتب التعليم.
يُشار إلى أن دور المعلم الجديد في التعلم النشط يكون الموجه والمرشد والميسر للتعلم، فلم يعد الملقن والمصدر الوحيد للمعلومة، ولا يسيطر على الموقف التعليمي كما في النمط التقليدي، بل يدير الموقف التعليمي إدارة ذكية، ويهيئ تلاميذه، ويساعدهم تدريجيًا على القيام بأدوارهم الجديدة واكتساب الصفات والمهارات الحياتية.