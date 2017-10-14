أنشأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مركزاً للمبادرات النوعية والتميز والذي دشنه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني الاربعاء الماضي بعد صدور قرار مدير عام التعليم المكلف بإنشائه ليكون حاضنة لمبادرات الأفراد والإدارات المميز، وتقدم الدعم وصقل التجارب ونشر ثقافة التميز في أرجاء المؤسسة التعليمية بما يحقق الأهداف التي تعمل عليها الإدارة العامة للتعليم.
وقال مدير عام التعليم المكلف محمد بن عامر النفيعي أن الإدارة أنشأت المركز ليعمل بمنهجية ورؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل البعيد، وقد جاء المركز في إطار ترجمة الإدارة لرؤية