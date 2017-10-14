أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بوحدة تطوير المدارس بالرياض البرنامج التدريبي “معلم المستقبل” وذلك بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية والذي عقد لمدة خمس أيام بداية من الأحد 1439/01/18هـ وذلك بقاعة التدريب بفندق هوليدي إن الميدان برعاية من مدارس التربية النموذجية.
وقد شارك في هذه الدورة نحو عشرين معلماً من منسوبي مدارس تطوير الرياض حيث تم التدرب من خلال هذا البرنامج على مهارات معلم المستقبل ومبادرات اكتساب المهارات لمعلم المستقبل والتحديات التي تواجه معلم المستقبل وإعداد معلم المستقبل كما قدم كل معلم متدرب عرضاً لمشروع ختامياً خاص به في هذا البرنامج
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت التعليم مرتكزاً لمحاور التحول الاستراتيجي الكبير والمعلم هو من يدفع بعجلة التنمية وإذا أردنا أن نصنع مستقبلاً زاهراً فلابد أولاً من صناعة معلم يؤسس لذلك المستقبل
وقال مدير وحدة تطوير الرياض الدكتور سعد بن عبدالله العباد أن وحدة البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياض انتهت من وضع رؤيتها الجديدة 2018-2020 برؤية للمستقبل بأن تكون بيت الخبرة الأول في برنامج تطوير المدارس في المملكة العربية السعودية وبرسالة تتلخص في أن تسعى لمساعدة المدارس في تطبيق فعال لأنموذج تطوير المدارس من خلال كوادر بشرية مؤهلة وموارد متنوعة ومشاريع نوعية وبأهداف استراتيجية نحو نشر ثقافة برنامج تطوير المدارس وتطوير أداء الوحدة وتحسين أداء المدارس في تطبيق الأنموذج وإيجاد بيئة عمل تنافسية بين مدارس تطوير في تطبيق فعال لأنموذج تطوير المدارس.