أطلق مركز شراكة المدرسة مع الأسرة و المجتمع في وزارة التعليم البرنامج التدريبي الثاني “آليات الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور – آليات التواصل الفعال مع المدرسة ” و يستمر يومين يتناول خلالهما منهج الحلقات التدريبية لحقيبة آليات الشراكة ، ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج لمبادرة “ارتقاء” التي اطلقتها الوزارة لرؤية المملكة 2030 و التي تنظمها شركة تطوير للخدمات التعليمية .
و ذكرت مدير مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع الأستاذة ريم أبو الحسن أن الحلقة التدريبية هي إحدى مخرجات مبادرة “ارتقاء” و التي تبلغ 11 مخرجا ، واستعرضت أبو الحسن بعض المخرجات التي أخرجها المركز خلال 2017 بقولها: ” أن المركز يسعى لاستهداف 30% من الأسر بحلول 2020م في المدرسة لما أثبتته الدراسات أن للأسر تأثير عالي في الشراكة و مخرجات التعليم ، منوهة أن المبادرة خرجت بعدة مخرجات قيمة منها : إعداد ميثاق الحقوق و الواجبات للشراكة ، إعداد دليل تنظيمي وإجرائي للشراكة ، تدريب 90 من مشرفي الشراكة حضر منهم 74 حتى الآن ، بناء هوية إعلامية لارتقاء ، إعداد حقيبة تدريبية للمشرفين على المدارس ، إعداد رسائل الكترونية توعوية ،إنشاء بوابة الكترونية للمبادرة ، عقد ورش عمل لمؤشرات قياس و أخذ المرئيات ، الموافقة على انعقاد مؤتمر للشراكة خلال الفترة 26-27 نوفمبر ، الاستعداد لعمل ورش عمل مركزية لإدارات التعليم والعموم بالوزارة ، عقد1600 حلقة نقاش لأولياء الأمور لتعزيز الشراكة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .
و نوهت أبو الحسن أن هذا المخرج سيكون الأكبر لتحقيق المبادرة ، مشيرة إلى إطلاق 3 حملات توعوية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية و إطلاقها في مدن أخرى بحلول 2018 م .
بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية
مركز الشراكة في وزارة التعليم يطلق برنامجاً تدريبيًا مكثفاً لمشرفي الشراكة
صحيفة التعليم الإلكترونية : الرياض - عبدالرحمن الزهراني
أطلق مركز شراكة المدرسة مع الأسرة و المجتمع في وزارة التعليم البرنامج التدريبي الثاني “آليات الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور – آليات التواصل الفعال مع المدرسة ” و يستمر يومين يتناول خلالهما منهج الحلقات التدريبية لحقيبة آليات الشراكة ، ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج لمبادرة “ارتقاء” التي اطلقتها الوزارة لرؤية المملكة 2030 و التي تنظمها شركة تطوير للخدمات التعليمية .
أطلق مركز شراكة المدرسة مع الأسرة و المجتمع في وزارة التعليم البرنامج التدريبي الثاني “آليات الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور – آليات التواصل الفعال مع المدرسة ” و يستمر يومين يتناول خلالهما منهج الحلقات التدريبية لحقيبة آليات الشراكة ، ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج لمبادرة “ارتقاء” التي اطلقتها الوزارة لرؤية المملكة 2030 و التي تنظمها شركة تطوير للخدمات التعليمية .
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