عقدت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اجتماعها الثاني بالمشرفين التربويين برئاسة مدير الإدارة الأستاذ عبد الله السلمي وبحضور جميع مشرفي التربية الخاصة يوم الخميس الموافق: 23/ 1/ 1439هـ بمقر الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من المحاور المهمة؛ شملت نتائج مؤشرات الأداء للعام الماضي، وتشكيل لجان لمتابعة وقع البرامج دون المستوى، وتفعيل وسام التميز في التربية الخاصة، وتكليف عدد من المنسقين للإعلام والجودة وشؤون المعلمين، والعمل على ملف الترشح لشهادة الإيزو، والعمل على تطوير الأداء في كل مرافق الإدارة.
إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة تعقد اجتماعها الثاني بمشرفي التربية الخاصة
إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة تعقد اجتماعها الثاني بمشرفي التربية الخاصة
صحيفة التعليم - صالح السلمي
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