انطلقت حملة الكشف الوقائي الأولى لعام 1439هـ للكشف على مدارس التعليم بمكة المكرمة .
وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة علي خضران المنتشري على ضرورة تفعيل دور المختص في المدارس وتنفيذ خطط الإخلاء الفرضي لتثقيف أبناءنا وبناتنا ، وكذلك تفقد جميع وسائل السلامة بالمدارس حرصاً على سلامة منسوبي التعليم .
وذكر مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية خالد بن عبدالله الحارثي بأن هذه الحملة قد تم تعميمها على جميع مدارس التعليم بمكة المكرمة بتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني بالكشف على المدارس بتوجيهات سعادة المدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي والذي يحرص دائماً على سلامة أبنائه وبناته والداعم الأساسي والذي وجه بمعالجة الملاحظات التي تشكل خطراً على سلامة منسوبي المنشأة التعليمة في حينه .
شارك في الحملة عددٌ من ضباط وأفراد الدفاع المدني وعددٌ من المهندسين من إدارة شؤون المباني .