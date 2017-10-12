تنطلق يوم الأحد القادم ١٤٣٩/١/٢٥هـ دورة الإشراف التربوي للمشرفين التربويين المكلفين بالإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في هذا العام، وستنفذ الدورة التي تستمر لأسبوعين كاملين ويشارك فيها 60 مشرفاً تربوياً من كافة الإدارات الإشرافية في الفترة المسائية بمدارس الشيخ عبدالرحمن فقيه.
الجدير بالذكر أن الدورة تضم نخبة من المشرفين التربويين ذوي الخبرة الطويلة في التدريب من إدارتي الإشراف والتدريب التربوي، كما يتضمن برنامج الدورة العديد من الموضوعات التي تهم المشرف التربوي المبتدئ.