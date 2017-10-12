عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم جنوب مكة اللقاء التربوي الأول بعنوان (القائد المؤثر برؤية ٢٠٣٠ ) وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١/٢١هـ .
نفذته مشرفات شعبة القيادة المدرسية خولة زرد ومحاسن الشريف وسارة العتيبي وأروى باعقيل بمتوسطة أسماء أسماء بنت أبي بكر تحت إشراف مديرة مكتب تعليم جنوب مكة زكية مساعد الصبحي .
استهدف البرنامج قائدات المدارس وذلك بهدف دعم قائدات المدارس لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ م والتوصل إلى دور القائد المؤثر في الميدان التربوي و إيضاح كيفية ممارسة جدارات التأثير والتأثر وإيضاح دور قائدات المدارس بالتعامل مع بوابة التجهيزات المدرسية والعهد والتوصل إلى إيجابيات وسلبيات الصلاحيات وإيضاح كيفية التعامل مع وحدة الخدمات الإرشادية وتنمية العلاقات الإيجابية للقضاء على المشاكل وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها قائدة المدرسة في التعامل مع برنامج تكافل .
هذا وقد استهل البرنامج بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة مديرة مكتب تعليم جنوب مكة زكية الصبحي ، عقب ذلك تم استعراص ورقة عمل بعنوان ( جدارات الأثر والتأثير للقائد المؤثر) من تقديم المشرفتين التربويتين محاسن الشريف وخولة زرد ، كما أعدتا ورقةً بعنوان (المرشد الإداري للقائد المؤثر-الأدلة واللوائح-).
ومن جانبها سلطت مساعدة مدير إدارة خدمات الطلاب بثينة باجودة الضوء على بعض من الجوانب المهمة فيما يخص القائد .
تلا ذلك ورقة عمل بعنوان ( ومضات في منظومة قيادة الآداء المدرسي )من إلقاء المشرفتين التربويتين أروى باعقيل ورحمة القحطاني .
ومن جهةٍ أخرى قدمت مساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية كمليا عفان كلمةً تعزيزية للبرنامج .
فيما استعرضت المشرفة التربوية سارة العتيبي ورقةً بعنوان ( التمكين الإداري وصلاحيات قائدة المدرسة ) .
بينما شاركت كلاً من رئيسة وحدة تكافل أمل فلمبان ومشرفة الوحدات الإرشادية ميرفت الحارثي بأوراق عمل توضح أهمية دور القائد في الميدان التربوي .
واختتم البرنامج بتكريم قائدة المدرسة فوزية باجابر وذلك لتعاونها البناء في استضافة اللقاء التربوي ومساهمتها الجادة لتحقيق جودة العمل ، وتكريم المشاركات في اللقاء بشهادات الشكر والتقدير عرفاناً من مكتب تعليم جنوب مكة ومشرفاته وعلى رأسهن مديرة المكتب حيث شكرتهن على مساهمتهن الفاعلة في سبيل تحقيق رؤية ٢٠٣٠م لبناء مجتمع ينعم أفراده بجودة العمل في بيئة إيجابية جاذبة .