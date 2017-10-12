تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم استقبل سعادة محافظ الرس الأستاذ محمد عبدالله العساف في مقر المحافظة صباح اليوم الأربعاء 1439/1/21 سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي وعددا من المعلمين والقادة التربويين.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على دور المعلم في البناء والنجاح والامن لدى كل المجتمعات . فالمجتمع الناجح يقوم على معلم ناجح وأثنى على الجهود التي يقوم بها تعليم الرس , كما استعرض المحافظ في اثناء حديثه عن تجربته في التعليم كمعلم في باكورة حياته العملية حيث قال انها لازالت عالقة في ذهني الى اليوم .
وفي جانب اخر وتعليقا على مسمى اليوم العالمي للمعلم قال المحافظ : ان الأيام كلها يجب ان تكون للمعلم فهو يستحق اكثر من الاحتفاء به في يوم واحد .
الى ذلك قال مدير التعليم الأستاذ / سليمان الطعيسي ان إدارة التعليم تزخر بالكوادر والكفاءات التربوية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى وان التعليم في حقيقته يتعدى اسوار المدرسة ليكون مؤثرا في كافة افراد المجتمع . مقدما شكره الكبير للمحافظ على استقباله للتربويين وكلماته المحفزة لهم .
تحدث عن تجربته في التعليم كمعلم
محافظ الرس مخاطباً معلمي المحافظة : ايام السنة كلها للمعلم
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم استقبل سعادة محافظ الرس الأستاذ محمد عبدالله العساف في مقر المحافظة صباح اليوم الأربعاء 1439/1/21 سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي وعددا من المعلمين والقادة التربويين.
تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم استقبل سعادة محافظ الرس الأستاذ محمد عبدالله العساف في مقر المحافظة صباح اليوم الأربعاء 1439/1/21 سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي وعددا من المعلمين والقادة التربويين.
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