اقام قسم الرياضيات في مكتب التعليم شمال المدينة المنورة دورة تدريبية عن تقنية Ti-Nspire في الرياضيات ومدتها 3 ايام عن اهمية استخدام مثل هذه التقنية في الميدان التربوي وكيفية استخدامها وقد كانت بقيادة الاستاذ صلاح المحمدي والاستاذ تركي الصاعدي ، وقد شارك في الدورة عدد من التربويين والمهتمين في الجانب التربوي والتعليمي .
مكتب تعليم شمال المدينة المنورة يقيم دوره تدريبية عن تقنية Ti-Nspir
مكتب تعليم شمال المدينة المنورة يقيم دوره تدريبية عن تقنية Ti-Nspir
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
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