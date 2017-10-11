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قام وفد من إدارة الموهوبات بتعليم بيشة اليوم بزيارة للابتدائية السادسة والثلاثون بعد المائة بشمال جدة
وأوضحت قائدة المدرسة آمنة نتو أن الوفد الذي شهد حضور عدد من مشرفات الموهبة تخلله زيارة لفصول الموهبة في الصفين الرابع والخامس والذي تخلله جلسة حوار بين المشرفات و الطالبات الموهوبات والاطلاع على مشاريعهن ومنها مشروع الطالبة غلا الغامدي( الساعة الضوئية) ومشروع الطالبة ندا البوشي العلاقه الذكية واللذان حصدا براءة الاختراع…
وأضافت نتو أن الزيارة تضمنت حضور الوفد لدورة البر نامج الاثرائي الشامل وفق تعليمSTEM والمنعقدة لمعلمات موهبة من خارج المدرسه.