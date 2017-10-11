اعتمد مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي قرار تكليف مشرفات تربويات للعمل خلال العام الدراسي الحالي في عدة أقسام وشعب في الإدارة التعليمية أمس الأول.
وبيّن الخطاب ترشيح كلاً من:
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قائدة الثانوية الثالثة والمتوسطة السادسة عواطف بنت حامد البشري مشرفة للعمل مشرفة في قسم الجودة الشاملة.
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وكيلة الثانوية الأولى آمنة بنت عبد الله العايد للعمل مشرفة توجيه وارشاد الطالبات.
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قائدة مجمع الدحلة فاطمة بنت إبراهيم العوض للعمل مشرفة شعبة العلوم الشرعية والدينية.
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المرشدة الطلابية بالثانوية الأولى مي بنت صالح الحناكي للعمل مشرفة قسم التوعية الإسلامية.
كما أكد على أن عند الرغبة في إلغاء التكليف أو انتقال المكلفة من إدارة وقسم إلى آخر عليها أن تتقدم للإدارة بطلب قبل نهاية تكليفها الحالي، وينهى التكليف وفق الضوابط المنظمة لذلك ووردت في تعاميم سابقة، وعند حدوث عجز في احتياج المدارس من المعلمات في أي وقت من العام الدراسي ويتعذر تسديده من شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس يتم تسديده من المكلفة بمهمة تربوية إشرافية، كما أكد على أن المكلفة يجدد لها وفق معايير الأداء والإنجاز.